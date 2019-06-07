台青網路募資登報挺蔡 24小時就達標！

2019-06-07 17:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨總統初選進入白熱化階段，繼前行政院長賴清德支持者接連兩天在報紙刊登廣告，呼籲蔡英文總統應「知所進退」後，多位挺蔡英文連任的年輕人以「挺小英過初選」為題，在網路上發起募資，一天內募集200萬，預計買下兩個媒體頭版廣告、聲援蔡英文連任，據統計共有近兩千位民眾響應，且年紀多半為青壯世代。

活動發起人周芷萱今受訪時說，她與幾個年輕人們並沒有任何政黨色彩，也未擔任任何黨公職，只是希望能支持總統蔡英文連任，不過買廣告對年輕人來說還是很大的金額，因此在網路上發起募資行動。

根據周芷萱提供的資料，捐款人平均年齡為35到40歲的年輕人，短短24小時內就募集到200萬元，金額最大上萬元、最小只有50元。

周芷萱說，她對於這麼快就能募到足夠登報的金額「覺得很驚訝」，因為自己只是在網路部分社群串聯，沒想到獲得這麼多迴響；周芷萱強調，對她來說，總統蔡英文是她最信任的候選人，不僅施政有感、且努力守護台灣主權，希望能透過登報來聲援蔡總統連任。

前行政院長賴清德表態參加民進黨總統初選，與現任總統蔡英文競爭，爭取成為民進黨提名候選人，賴清德支持者接連兩天在4大報刊登廣告，呼籲民進黨支持者與全國同胞可以堅定支持賴清德，連署人包括前中研院院長李遠哲等人。

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