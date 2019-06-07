蔡賴兩人專訪今天播 民進黨：不構成違規

2019-06-07 12:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選民調將於10日進行，根據黨內規定，民調前3天候選人禁止各種型態的宣傳活動，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，取消其初選資格。不過包括蔡英文總統、前行政院長賴清德兩人都紛紛在臉書預告7日的電視台特別報導，對此，民進黨秘書長羅文嘉表示，經說明後發現這是電視台做的兩個新聞專題，同時播出，跟民進黨規範的東西不同，不構成黨內原本規範限制內容。

民進黨總統初選進入最後時刻，蔡賴陣營將在8日參加黨中央舉辦的政見發表會，近日可看到雙方廣告不斷，也有支持者集資登報拉票，煙硝味不斷。不過根據民進黨內規，民調前3天候選人禁止各種型態的宣傳活動，也就是7日零時起就不得進行相關宣傳活動。

蔡總統的臉書6日預告，6/7（五）下午3:00、晚上9:00有TVBS的《總統選擇題》特別報導；賴清德臉書則在7日上午於臉書預告，他的採訪將於6月7日（五）15:15首播。雙方陣營都定調此為「報導」、「採訪」。

對此，羅文嘉6日原本指出，此時的確不適宜播出。如果有人檢舉，黨中央民調委員會就必須處理。不過羅文嘉7日表示，蔡陣營有向他說明，這是電視台做了兩個新聞專題，兩個同時播出，跟民進黨規範的東西不同，經過他們說明、黨中央了解後，「不構成原本黨內的規則，賴院長的部分也一樣。」

對於雙方支持者刊登廣告，羅文嘉表示，有看到人正在集資刊登廣告，但即使要求候選人，也無法規範到支持者。

根據民進黨2019年5月29日中執會通過的民調辦法，第一類公職候選人於民調執行前3日起，至所屬選區民調執行完畢止，不得進行下列行為：

一、參加電視或電台之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目。

二、於電視、電台、平面媒體播出或刊登廣告。

三、其他與上列規定相類，藉大眾媒體採購所為具宣傳效果之行為。前述行為應由民意調查委員會列舉，並予初選登記時公告之。

「違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，取消其初選資格。」

民進黨立委許智傑受訪表示，黨內初選規則的確不合時宜，因應社會變遷，可以考慮調整，就此次總統初選，約略可接受不花錢買廣告即可，其他如電視訪問或民間團體自主性宣傳先不規範，將來再更仔細研議評估修改方向。

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