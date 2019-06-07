賴清德：最強組合 由我出馬找副手

2019-06-07

〔記者顏宏駿、俞肇福／綜合報導〕爭取民進黨總統選舉提名的前行政院長賴清德，昨天上午到彰化縣拜票，賴再次強調，只有他能贏過高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲。

賴清德昨天先到彰化縣溪湖果菜市場拜票，再到大村鄉拜訪企業人士，並到慈雲寺參香。他說，民進黨初選民調牽涉到他和蔡英文總統、柯文哲、韓國瑜，但只有他能勝過韓國瑜，「清流一定勝韓流」。他還說，他的能力比柯文哲強，選總統是選一個堅定台灣立場的人，他和柯文哲比，他更堅持台灣本土路線，黨內初選必須選一個最有可能贏韓、柯的人。

看民調「自己仍居於領先地位」

賴清德表示，影響台灣的另一重大因素就是中美貿易大戰，這段時間他拜訪過多位企業人士，這些企業人士都說，最近訂單突然暴增，原因是美國商人下在中國的訂單都轉來台灣。迎接台商回流，政府現階段一定要做好準備，他若當選總統一定以「拚經濟」為優先，歡迎台商回台擴廠，投資增加，創造就業機會，薪水自然提升。

賴清德昨天下午則到國立台灣海洋大學演講，海大師生與校外人士將會場擠得水洩不通，現場氣氛熱烈。

演講結束後接受採訪，媒體問他在初選結果出爐後，蔡、賴兩人是否有可能整合成一組參選？賴清德表示，民進黨的總統初選是先選出總統候選人，再由總統候選人來決定副手，民進黨最強的組合就是派他出馬，他再找最理想的副手來搭檔，一起打贏總統大選。

有媒體問他，民調好像處於落後，要怎麼追？賴清德說，他會全力以赴，但他掌握的訊息是，自己仍然居於領先地位，希望支持者繼續支持，他將代表民進黨打贏明年的總統大選。

演講時，有海大學生提問，如果勝出，「你會譴責蔡總統在初選過程對你的傷害嗎？」賴清德說，他一向是正面看待事情，對於總統初選的民主制度被更改很不以為然，但後來認為，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，登記總統初選，是希望接棒承擔台灣下一個轉折，這樣的理想不會因為初選的波折而改變。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法