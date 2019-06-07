蔡英文：我的辣 對事堅定也很能忍

2019-06-07

〔記者蘇永耀、呂伊萱、謝武雄／綜合報導〕蔡英文總統昨接受亞洲電台訪問，對於連任之路遭到嚴峻挑戰，她說，過去三年打地基或許讓人覺得很吵、塵土飛揚，但現在讓大家感受到執政的成績，如果現任總統不連任就前功盡棄。她並再度向黨內競爭對手前行政院長賴清德喊話，強調無論是初選前初選後，一加一還是大於二，是她從頭到尾的主張。

賴拋年改微調 蔡：沒說想調什麼

被主持人問到什麼是「辣台妹」，蔡英文表示，「我的辣應該是說對很多事情很堅持、很堅定，再大的困難都會面對，我也很能夠忍到撥雲見日」。過去三年執政雖歷經困難，但現在一樣樣解決，讓大家感受到執政成績，而驗收成果還要一任總統的時間，如果現任總統不連任就前功盡棄，花了三年打下的基礎也都白費了。

針對黨內初選，主持人詢問，無論最後是誰出線，雙方有無共識要相挺到底。蔡總統指出，根據黨的機制與傳統，會在初選過程中將最適合、最有競爭力的候選人選出；民進黨長期以來確實有個傳統，就是在公平競爭後黨會重新凝聚。

蔡總統說，希望在初選期間儘量維持和平的態勢，但無論競爭怎麼進行、無論初選前及初選後，在她的心裡，一加一大於二是她從頭到尾的主張。她也認為，民進黨內挑戰現任總統連任，這在以前沒有發生過的事情，很多支持者覺得不適應，畢竟現任總統做了一任，也累積出總統有的經驗與歷練，這就是三年有成的概念，她希望有更長時間把建構的藍圖順利完成。

主持人進一步問，如果蔡總統獲得提名，有無可能邀請賴擔任副手。蔡總統回應，現在講什麼都太早，尤其在初選階段，能講的就是選後大家平靜下來、敞開心胸，為黨、國家找出往前走的最好方式。

此外，對於賴清德表示年金改革必要時應做微調，蔡英文昨出席台美會揭牌典禮後受訪回應說，「他也沒有說明想微調什麼」。蔡表示，賴曾擔任行政院長，很熟悉年改規劃和配套，初選還有一些時間，呼籲賴「多說明他的政策和現在團隊有哪些不一樣」。

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