小英賴神關鍵決戰 支持者大打「唯一支持」牌

2019-06-07 12:00

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選提名，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統尋求連任，蔡賴之爭即將進入最後民調的關鍵期，近來雙方支持者紛紛透過臉書、line及手機簡訊等發動「唯一支持蔡英文」與「唯一支持賴清德」，兩人民調之爭轉趨激烈，據悉，由於賴清德與蔡英文目前的支持度相當接近，因此勝出的關鍵因素之一，將取決於回答唯一支持人數的多寡。

目前民進黨內表態挺蔡英文連任者佔絕大多數，包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、黨內派系「正國會」及民進黨立委管碧玲等多位立委都公開表態挺小英，其中蘇揆昨天才公開呼籲國人給蔡英文多一點時間為國家做事。至於賴清德除了獲獨派社團的支持外，民進黨立委林俊憲、郭國文也支持賴清德。

挺蔡或挺賴的公職及支持者，近來都全力替自己支持的一方衝刺民調支持度，例如立委林俊憲近來透過line表示，懇請鄉親接到電話民調時，唯一支持賴清德，感謝！立委管碧玲則透過簡訊表示，懇請您接到電話時，唯一支持蔡英文，拜託喔！

民進黨總統初選民調將在10日舉行，預計執行3天，分別是6月10日、11日、12日，如果沒有做到預期成功樣本數，則將再增加第4天執行。最快13日公布由誰代表民進黨角逐2020總統寶座。

面對明天下午將舉行電視政見發表會，蔡英文與賴清德將利用今天與明天上午的時間做充分準備，沙盤推演可能的提問與如何應答。不過，政見會主要還是由蔡英文說明執政這3年的努力與未來的願景，賴清德則將提出對未來國政的藍圖。

賴清德今天全天都沒有公開行程，閉關全心準備政見會。至於蔡英文，今天只有上午赴基隆兩場公開活動，中午過後就可專心準備明天的政見會。

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