網傳李遠哲發起連署挺賴 陳永興：沒有要求蔡總統退出

2019-06-04 14:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕網路流傳中研院前院長李遠哲發起連署活動，要求蔡英文總統放棄一己之私知所進退，民報文化藝術基金會董事長陳永興表示，網傳內容不是真實的，沒有要求蔡總統退出，而是呼籲初選公平性，並讓民意可以真實反映。李遠哲則透過秘書表示「不回應。

發動聯署挺賴清德 李遠哲不回應

台灣海外網」近日刊出一份「李遠哲院長等發起的聯署書-請海內外鄉親週知」的通知，公開表明「請蔡英文總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退」，並請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與2020總統大選，內容強調「這是李遠哲院長等發起的聯署書，如果您同意，請加入聯署」。

民報文化藝術基金會董事長陳永興有幫忙彙整這次聯署活動的名單，他表示，目前內容不是真實的，不是網路上傳的那樣，李遠哲有請大家聯署一份，內容最後還沒有定案，還在修正，連署名單都還沒有公布，預計他這週四回國後才會把最後連署名單交給他，最後定稿內容不是網路傳的這樣。

陳永興指出，真正的定稿跟現在網路流傳的內容差異很大，當時李院長有先請人草擬草稿幫忙聯署，參與連署的人認為還需要修正內容，又請人家改過，改過的定稿還要等李院長確認才能對外公布。

陳永興表示，連署主題針對民進黨總統初選表示大家共同看法和呼籲，希望看到初選的公平性，也希望民意可以真實反映台灣社會意見，網路上的內容提到希望蔡總統退出，這已經不切實際，因為民調都要開始了，蔡總統也不可能退，而且四大老第一次呼籲就已經提過，這次不會重覆做這樣的呼籲。

陳永興指出，連署名單已經收集好，還不知道報紙可以刊出多少，目前已經有300多人、將近400人，等刊出後會在網路上公布完整名單，確切刊登報紙時間也還不確定。

記者聯繫李遠哲詢問此連署活動是否屬實，李遠哲透過秘書轉述表示，不回應這個問題。

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