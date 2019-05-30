賴清德：初選風風雨雨已經過去 正面邁進比較重要

2019-05-30 12:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨中執會昨共識不表決通過修改民調辦法，底定總統初選日程相關事宜，行政院前院長賴清德今受訪表示，中執會所通過的決議，等於是修改了選舉辦法，但他也認為，「萬物皆有裂縫、那也是光照進來的地方」，此時與其再去批判黨，不如大家都作光，一起正面邁進，這比回首過去，去詛咒風雨要來得重要。

賴清德昨深夜先是痛批中執會粗暴推翻已公告的初選辦法，今早又在臉書表示，經過一夜的沉澱，不會因為波折而退怯，勇敢承擔的信念會更加堅定，初選已經確定，請大家不必再批評黨。

賴清德今上午接受網路節目專訪後，接受媒體聯訪。談到昨晚至今的心情轉折，賴清德說，初選的風風雨雨已經過去，因為初選已經過去，他目前要做的，就是爭取更多國人支持，未來贏得初選、贏得大選，大家一起建設台灣。

賴清德說，中執會所通過的決議，等於是修改了選舉辦法，但他也認為，萬物皆有裂縫、那也是光照進來的地方，這時候與其再去批判黨，不如大家都作光，一起照亮民進黨、照亮台灣，大家一起正面邁進、迎向燦爛未來，這比回首過去，去詛咒風雨要來得重要。

對於未來初選結果，賴清德說，他尊重國人決定，當然希望國人支持他代表民進黨參選總統，他有信心打贏明年總統大選，也能維護民進黨的立委席次。

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