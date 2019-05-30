蔡英文：中執會代表黨意志，是民主機制的一部分

2019-05-30 11:53

〔記者吳佳穎／台北報導〕蔡英文出席「2019贏在新南向高峰論壇」接受媒體聯訪時，被問及昨日民進黨中執會通過總統初選辦法，賴清德批評中執會更改遊戲規則，她回應，中執會依照黨章訂出遊戲規則，「代表黨的意志，也是民主機制的一部分」。

媒體還詢問「如果賴清德贏得初選，會支持他嗎？」蔡英文則強調：「這時候不應該問我這問題，我當然會說我會贏阿。」

提經濟數據打臉郭董 蔡英文：新南向不是空包彈

另外，回應日前藍營總統初選候選人郭台銘批「新南向沒有執行力只是空包彈」，總統蔡英文今（30）日表示，新南向政策推動3年以來，台灣與新南向國家在經貿、科技、國防、觀光等都有廣泛、多元的合作，且去年台灣與新南向國家雙邊貿易總額超過1000億美元，較2016年上升22%，強調「新南向絕對不是空包彈。」

蔡英文今（30）日出席「2019贏在新南向高峰論壇」時表示，為了降低台灣對單一市場的依賴，她上任後，推出「新南向政策」；且去年開始，國際情勢發生變化，美、歐、日等國家也持續在新南向國家進行戰略布局，凸顯出新南向國家地緣政治與戰略地位的重要性。

新南向政策推出3年來，除了雙邊貿易金額大幅成長，新南向國家來台投資金額也成長6成；台灣也跟菲律賓、印尼更新投資保障協議，確保台商在當地投資權益，台商在新南向國家總營收約3.6兆，獲利突破千億大關；農業方面，台灣跟菲律賓、印尼簽訂合作示範區，輸出台灣農業生產技術，並帶動相關設備出口；且去年新南向國家來台旅遊人次達144萬，與2016年相比成長近6成。

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