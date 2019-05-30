民調辦法修改通過是被柯建銘說服？ 賴清德：非事實

2019-05-30 11:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨以「共識不表決」通過總統初選日程相關事宜，修改民調辦法，外傳是由立院民進黨團總召柯建銘會前親致電成功說服行政院前院長賴清德，但賴清德今接受網路節目訪問表示，這都不是事實，「並不代表有通過，就是我被誰說服」，他是考量基層焦慮，也顧慮民進黨主席卓榮泰說「若硬要表決，只有辭職一途」，因此他維持理念，但不在中執會撕破臉，求得大家能進行、共同努力的機會。

蔡英文總統與賴清德於21日中執會前夕二度「蔡賴會」。昨中執會後，蔡英文陣營代表、行政院前副院長林錫耀表示，是柯建銘會前親自致電賴清德，說服他接受民調納入柯文哲的方案，賴也有被說服。

賴清德表示，21日下午他應蔡總統邀請與她見面，這是基於對蔡總統的尊重，他們所講的話，是沒有授權被公開。而外界的小道的消息完全不正確，包括指說他們在21日下午就談好中執會要進行的狀況，這不是事實，也傳聞柯建銘都已經喬好，也不是事實。

賴清德說，不管是與蔡總統見面後，或與柯建銘見面打過電話後，他的想法都沒有改變，就是黨的初選辦法不宜在初選進行中更改。但他也認為，初選應該儘早決定，避免基層焦慮、影響團結，也顧慮到卓榮泰說「若硬要表決，他只有辭職一途」，因此他維持理念，但不會在中執會撕破臉，求得大家能進行、共同努力的機會。

賴清德說，並沒有說不說服的問題，柯建銘扮演的角色，就是希望黨和諧團結，「但並不是說老柯提出什麼樣的理由說服、就改變我的態度，並不是」，他對初選辦法不容改變的態度不變，中執會進行時一定要表達態度，因此才有立委林俊憲在中執會中的反對發言，但考量初選時間要儘快確定，也顧慮到卓主席的態度，「並不代表有通過，就是我被誰說服」。

對於「中執會也是民主制度」的說法，賴清德說，這樣的論述一定是錯的，中執會當然可以改，但應該是用下一任。民進黨代表性人物，包括蔡總統也提到，民進黨中執會就是決策機制，決策出來就是民主，這和民眾認知的不一樣，大家會認為「民進黨標準降低了」，這樣不好。

賴清德說，中執會通過更改選舉辦法，有些朋友有不同建議，有些建議他不妨退出，有些人則認為要繼續下去，而他的想法就是「我要當選」。（11:39更新）

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