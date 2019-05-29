賴清德深夜砲轟中執會！ 推翻初選辦法開「惡例」

2019-05-29 23:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今無經表決共識通過總統初選方案，不過賴清德晚間臉書發文表示，中執會通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法，對中執會今天的結果表達強烈遺憾。

中執會今通過嘉義縣長翁章梁等24人提案，修正民調辦法，總統初選民調家戶及手機民調各半，三方對比式民調納國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，6月10日至14日執行民調。

賴清德稍早以臉書發文表示，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」 而是「民進黨」。

賴清德表示，今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責，他要為卓主席抱屈。

賴清德說，因為，今天被修改的總統初選辦法的通過、公告，也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？

賴清德表示，民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，他今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。表達強烈遺憾。

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