被納入民進黨總統初選對比式民調 柯文哲：平常心就好

2019-05-30 11:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市長柯文哲今天上午到桃園市農會參觀有機團膳裁切場，媒體問及，民進黨將他納入黨內總統初選的對比式民調，是否覺得民進黨執政縣市首長有所顧慮？柯文哲不以為意的說：「平常心就好、平常心」，至於今日有報載指出，老柯（柯建銘）勸前行政院長賴清德說：「柯Ｐ一定會選，所以你乾脆就把他放進去（黨內初選民調）」，柯文哲則透露他與柯建銘過年曾見過面，奇怪的是二人見面沒有談總統初選問題，（柯建銘）怎麼會知道（我）要不要選，「又不是我肚子裡的蛔蟲」。

柯文哲今天上午在訪視桃園市有機團膳截切場後接受媒體採訪，面對媒體詢問，民進黨將他納入黨內總統初選的對比式民調，是否覺得民進黨的執政縣市首長有所顧慮，柯文哲並無正面回應，僅說：「那個是這樣啦，所以我說平常心就好，平常心」，針對有人將此解讀為大家在他逼選總統？柯文哲則說，我也很奇怪啊！今天來的時候還看《蘋果日報》，報載「老柯（柯建銘）還勸賴清德說：『柯Ｐ一定會選，所以你乾脆就把他放進去』」，奇怪，老柯跟我平常很好，他怎麼會知道我要選不選？

柯文哲接著透露，他跟柯建銘過年有見過面，當時沒有討論過總統初選的事情，媒體追問，柯建銘當時是否有探詢過心意或是透過舉動才敢這樣講？柯文哲強調，「我跟你保證，從頭到尾都沒有談這個」，至於是不是透過舉動認為？他則說，「這個就更好笑了，你（柯建銘）又不是我肚子的蛔蟲」。

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