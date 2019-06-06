賴清德「年改可微調」 蔡英文：沒說明想調哪方面

2019-06-06 14:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨總統初選白熱化，面對前行政院長賴清德昨表示年金改革必要時應做微調；總統蔡英文今天受訪回應說，賴前院長沒有說明想微調什麼方面，他曾擔任行政院長，對年改涉及的財政規劃和其他配套應該很熟悉，現在應該還有一些時間讓他多說明他的政策和現在團隊有哪些不一樣。

民進黨總統初選民調將於下週一開始，賴清德昨於台大演講時提及，年金改革不可能回復到從前，不過，有受到衝擊的問題，大家坐下來仔細檢視，「必要的話應做些微調」。

蔡英文今天出席「台灣美國事務委員會（簡稱台美會）」揭牌典禮，這是「台灣」和「美國」首次對等放入事務機構名稱。

蔡英文會後受訪，媒體以賴清德稱年改可微調一事詢問總統，蔡英文回應說，年金改革是社會非常期待的事情，也是經過很長的社會溝通、做了周密的規劃後才實施，「那賴前院長也沒有說明他想微調什麼方面」。

蔡英文說，賴也曾經擔任行政院長，對於年改涉及的財政規劃和其他配套應該很熟悉，希望初選走到今天，應該還有一些時間讓賴前院長對國政多做一些說明，說明他的很多政策和現在團隊有哪些什麼不一樣的地方。

媒體詢問對初選有無信心？蔡英文則說，下禮拜結果就會出來，「我也對我們的初選有相當的信心」；對於目前各界的支持，蔡總統也說，相信這些支持是「對整個執政、台灣和黨的利益所做的考慮」。

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