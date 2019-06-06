鄰里交通計畫挨批破功 柯P飆官員數字亂做：回去被我K死

2019-06-06 21:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲力推鄰里交通改善計畫，自豪巷弄事故、傷亡人數下降，但台北市議員王浩今天下午在議會總質詢指出，警察局交通大隊提供給他的統計資料，12行政區超過半數、7個行政區的近4年來巷弄交通事故件數不減反增，參加鄰里改善計畫的56個里事故數與傷亡人數也大幅增加，柯文哲看了資料，直接飆罵「數字亂做，一定有問題」、「從常識來看就知道是錯的，回去他們就會被我K死」。

王浩說，鄰里改善計畫是交通局騙你（指柯文哲），全市456個里、有308個里參與計畫，其中60個里完整度達到80％以上，因此事故率降低68％，傷亡人數也降低，但交通大隊統計資料顯示，2015年事故件數稍降約4千多件，但從2016年起到2018年沒有一年事故數低於5千件、傷亡數低於3千件。

王浩直指，交通局提供資料僅是一年，但他從交大資料檢視4年的長期資料，砲轟市府在吹牛；柯文哲則認為，2018年車禍傷亡人數緩漲，統計方式不同，所以算法不一樣。

王浩說，交通局怎麼算他不知道，但交大就是車禍一件算一件，一個蘿蔔一個坑。他更指出，2015年至2018年，12行政區巷弄交通事故案件數資料，內湖區、信義區等7個里案件數都增加，參加鄰里改善計畫的60個里，有56個里在計畫施作後2年大幅增加。

柯文哲聽完後直呼，「這數字一定有問題」，王浩說，那你去找交大、找警察局長陳嘉昌，並回嗆「數字有動我腦袋剁下來給你座，是你們提供數字有問題」。

柯文哲回說，「我們會去再算一算怎麼會多，看是怎麼一回事，就算要增加也不會增加68％，數字亂做」，王浩反問，所以你說警察局數字亂做喔？柯P重申，這一看就有問題，常識就知道數字是錯的，「回去就會被我K死，笨到數字不會判讀」。

柯文哲說，他回去會查，「我從common sense就知道數字是不對的，交數字給人家，好歹數字自己要看一下，不是這樣準備，是交考卷不是出考卷。」

王浩認為，「如果我是你，說話會保留，在座每位局處首長都是你的肱骨、你的幕僚，你應該是說議員對不起檢討後再給你答案，不會在這邊指責他們。」柯文哲說，太明顯，知道有問題，他回去再處理。

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