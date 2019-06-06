柯文哲拋大巨蛋以6萬人上線後再改 林洲民提出質疑

2019-06-06 06:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨獲邀到工商協進會理監事會議進行專題演講，被企業代表質疑卡蛋這麼久問題在哪？未料，柯拋出大巨蛋可用環評人數6萬人「上線以後可以再改」，與喬蛋錄音檔曝光前，市府內部積極將容留人數提高到7萬人的態度截然不同，讓林洲民質疑：「這不就是去年9月20日我主持的都審會決議嗎？那為什麼柯的前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗還要長期干擾都發局、都審會替遠雄爭取到7萬以上？」

柯文哲昨獲邀到工商協進會理監事會議進行專題演講，有企業代表提問「大巨蛋究竟問題在哪裡」，柯文哲回應，大巨蛋因有限高，疏散路線怎畫都難，若真要做疏散路線，可能需犧牲國父紀念館停車場，不然大巨蛋難解套。柯指出，現在也有考慮營運初期以6萬人先上線，上線後可再修改；商場若能改為商辦的話，也能幫助疏散，目前會按照計畫慢慢解決。

遠雄發言人楊舜欽受訪表示，若柯市長提到的6萬是指環評人數，在不超過環評當量人數的要求下，本來就是遠雄該遵守的規範，遠雄樂見其成，但前提是要符合投資營運企劃書，至於實際營運人數，本來就是市政府消防局的職權，遠雄會議依照法規完成各階段模擬。

台北市都發局前局長林洲民說，不知道什麼叫先上線，這不是建管語言，是庶民語言，假設柯文哲的意思是以大巨蛋環評引進人口數、都審逃生避難人數以59833做，不就是去年9月20日都審會的決議嗎？那為什麼李文宗還要長期干擾都發局、都審會替遠雄爭取到7萬以上？

林洲民指出，接下來台建中心還需審建築技術規則，去年5月他就要求遠雄到台建中心送審，至今仍未進行，且即使都審、環差過關，還有建管處的建照執照審查，這些事都沒有做完整的交代。

由於柯的態度和與喬蛋錄音檔曝光前，市府內部「喬」提高容留人數的態度明顯不同，是否認為柯此舉算是還了公道，林洲民說「我個人公道是小，相信歷史會有定位，台北市民的公共安全才是最重要的事情！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法