中崙、江南市場BOT案挨轟財團得利 柯P：不是我租的

2019-06-06 19:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員高嘉瑜今天下午市議會質詢直指，中崙、江南市場兩大市場改建都是財團得利，BOT案廠商營運50年收益，中崙獲得140億、江南有67.5億，市府得到收益卻少了許多，離譜的是，江南市場BOT廠商甲山林還轉租給超市業者，當起二房東，每年大賺300多萬租金，50年可以多收1億多元，市府卻什麼都沒有。台北市長柯文哲則無奈地說，「這不是我租的」。

高嘉瑜指出，中崙、江南兩處市場改建BOT案都是前市長郝龍斌任內簽約，卻都在柯文哲任內完工開幕，其中，江南市場改建後的一樓是家樂福進駐，把原有的傳統市場趕走，當初BOT目的是要蓋傳統市場，卻把蓋成豪宅，樓下是超市、樓上是旅館，本末倒置。

高嘉瑜說，中崙市場建築成本花10億元、江南市場是6.44億，廠商50年收益卻有中崙市場140億，江南市場則有67.5億元，但市府在兩處市場收益分別只拿到7億與2.5億，以及使兩棟使用50年後的建物，差非常多。

高嘉瑜批評，最離譜的是，原本在江南市場的傳統攤商回不去，樓下變成超市，市府跟廠商甲山林收取使用權利金一年才97萬元，但甲山林轉租給家樂福，依照當地市場行情一個月租金20萬到28萬，一年收租336萬，不僅傳統市場沒了，還讓甲山林當二房東收租，50年就可以多賺一億多元，市府只收4000多萬。

柯文哲表示認同，「議員說得很對，我們都沒辦法替他辯護。」高嘉瑜問，為什麼市府不能自己租，還要讓甲山林去租，白白淨賺1億多元？市場處長陳庭輝答覆，市府管不了廠商租給家樂福多少錢；柯文哲則說，「這不是我租的」。

高嘉瑜認為，甲山林用市府的地去賺，市府什麼都沒有，好歹應該用地上權去租，市府可以增加收益，她痛批市府賠了夫人又折兵，整個都給甲山林使用賺錢。

陳庭輝認為，用BOT案蓋市場或用地上權蓋市場，現階段討論沒有意義，他也強調，江南市場除了一年權利金97萬元，若超是有盈餘還有浮動權利金可收。

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