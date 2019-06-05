韓國瑜指沒要恢復18％ 柯P裝傻：我沒領過不曉得那是甚麼

2019-06-05 10:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會答詢指出，針對軍公教年金改革議題，「政府過去的承諾要照做、要恢復」、「政府承諾的年金不能悔改」，被鴻海董事長郭台銘酸「開空頭支票」，但韓今發出4點聲明，澄清並沒說要恢復18%，事後受訪再度澄清，強調「沒說過的別塞在他嘴巴」，引發外界質疑轉彎聲浪。

台北市長柯文哲今早被問及看法，先是打模糊仗反問「他不是否認嗎？」「甚麼叫做不可悔改？」

接著顧左右言他的感慨說，年金改革真正的問題，從歷史的角度看，到後來怎麼處理都不對，20年前要處理的事不處理，到後來怎麼處理都不對，一年省180億，「可是我有聽過人家說你那個前瞻計畫幾千億的亂花，所以人家不服氣，這就是一筆爛帳啦！」

面對媒體追問對18%的態度，柯乾脆說自己沒有領過，不曉得那是甚麼，但他認為正常的國家應該是法不溯既往，當時年金改革在法律上最大問題就是法不溯既往問題，這樣的確會有失信於民的問題。

媒體追問言下之意是跟韓國瑜立場接近嗎？柯又說，但是國家政策也不能這樣翻來覆去，「就好像以前一例一休也是很好笑，改來改去改回原樣，搞得天下大亂，我也不知道怎麼辦。」

柯提到當初在台北市說砍就砍，他就問說有沒有可以去幫助那些退休軍公教人員，當作一個補償。

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