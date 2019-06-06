公布違建釘子戶 柯文哲：不公布「喬」違建的議員

2019-06-06 19:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市有上萬件違建，台北市長柯文哲上任後也大力喊拆，但常發生違建處理十幾年都沒結果的情形，台北市議員林穎孟今在質詢時，指常有違建原本訂拆除時間卻不斷延期拆除，認為是有議員協調，影響違建拆除期程，她要求柯文哲應在明年1月起全面公開議員姓名，並確實登錄拆除日期、查報及處理後的照片，但柯文哲僅說7月1日將會公布拆除日期及照片，公開議員姓名則未承諾。

林穎孟表示，她的選區也有這種困擾，民眾相當憤怒，但違建還是一直蓋，「葉公館」已公告3月25日要強制拆除，後來又延期至6月3日，沒想到至今仍未拆除，還蓋得更完整、裡面還裝潢，她好奇中間出了什麼問題？

建管處坦言，該違建原6月3日要拆除，但議會召開協調會，因此延期。林穎孟質疑，所以民眾參考台北市建築管理工程處的「違建查報專區」都沒用，上面的資料也都沒更新，明明寫要拆但都沒拆，民眾也會質疑市府是否受到壓力，她質疑議員協調就能夠拖延？林穎孟要求市府公開協調議員的姓名。

柯文哲僅表示，從7月1日開始「除了議員姓名」將會全部公開。但林穎孟仍要求要公開議員姓名，並要求照片查報前後照片都公開，讓民眾能夠比對建物哪裡有問題，她強調，資訊全都上網才能接受公評。

林穎孟要求明年1月1日起公開議員姓名，但柯文哲並未鬆口，僅說要分階段逐步公開，7月1日開始會先公布相關照片及拆除日期，先看辦理的效果怎樣再說。

林穎孟也要求，希望市府能先處理商業違建，因為有多數民眾不知道自家住宅是違建，希望給民眾一些時間處理，商業違建應先優前處理。

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