大巨蛋問題在哪裡？柯文哲：難在疏散路線設計

2019-06-05 14:58

〔記者李雅雯／台北報導〕台北市長柯文哲今天獲邀到工商協進會理監事會議上專題演講，以「光榮城市」為講題，會後問答上有企業代表提問「大巨蛋究竟問題在哪裡」；柯文哲回應，大巨蛋難在疏散路線設計，可以先上線再改、再看。

企業代表提問，已經連任市長，大巨蛋問題卻仍難解，究竟問題在哪裡？

柯文哲回應，大巨蛋因為有限高，其主場館實際上是在地面下，疏散路線不管怎麼畫都難，若真的要做疏散路線，可能會需要犧牲國父紀念館的停車場，不然大巨蛋很難解套。

柯文哲認為，大巨蛋的設計真的很奇怪，為什麼當年沒有說打破限高的規定，現在也有考慮可以營運初期不要一開始就放那麼多人，上線以後可以再改；商場若可以改為商辦的話，也可以幫助疏散，目前會按照計畫慢慢解決。

柯文哲會後又說，大巨蛋是台灣第1個這麼大的公共建築物，法律很多沒有定義清楚，有環評人數、容留人數、避難人數等，那到底要幾人，容留人數到底要訂立在哪？怎麼決定？這有太多空間，國內也是辯論得一踏糊塗，怎麼弄都有爭議，就公開透明來大家討論，「法律都寫得很模糊、空間太大，所以造成行政上的困難」。

柯文哲強調，該案不能說一定要有時間表，不能說什麼時候考試會及格，就是要認真考試，沒有預設立場，大巨蛋的問題還是需要通過都審。

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