港湖女神問到底要不要選總統 柯Ｐ鬆口：擔心兩頭空

2019-06-06 14:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，儘管台北市長柯文哲仍未鬆口是否參選，但今天赴議場備詢時坦言，「我是怕台北一切回復原狀，台灣又沒有改成，哇，兩頭落空。」

柯文哲今天下午赴台北市議會進行市政總質詢，民進黨市議員高嘉瑜提問，有六成的高雄市民反對韓國瑜帶職參選，未來台北市也有可能遇到同樣的問題，問柯心目中的備胎市長人選應具備怎樣的條件？柯表示，要選得上的，如果一看就選不上，也沒有用啊。

高嘉瑜燦笑說，「我以為你會說是我誒，我在等你說。」柯也笑回：「你現在只是港湖女神啦，還要再擴大範圍啦！」

至於有沒有比高嘉瑜更適合的人選，例如學姊？柯則說，綠營好像沒有，學姊不是搞政治的，還開玩笑反問：「你要先來當副市長見習嗎？」讓高嘉瑜嬌噌自己只是問問。

當被問到如果一直找不到合適的備位市長人選怎麼辦？柯為難地說，「所以還繼續在這裡啊。」高嘉瑜追問，言下之意是會繼續待在台北市嗎？柯不諱言「對啊，我在想這問題。」

高嘉瑜接著提到，柯曾說改變台灣從首都開始，但高雄市長韓國瑜則是認為改變台灣才能改變高雄，詢問柯認為台北跟台灣，哪一個比較需要他？柯回應「台北。」

既然柯市長說要改變台北，那台北現在有改變了嗎？柯表示，他認為公務體系有慢慢改變，文化的改變很難用數量去形容，不過預算執行率從66%增加到77％，就是說有改變，但是不夠好。

所以要繼續改變台北市，才能繼續改變台灣？柯文哲吐露心底話，指「不是啦，我是怕台北一切回復原狀，台灣又沒有改成，哇，兩頭落空」，坦言擔心功虧一簣。

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