六四當年社論重現！范雲：國民黨邊打壓台灣邊聲援中國

2019-06-05 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕社民黨召集人范雲今在臉書分享貼出照片，照片中是范雲自己在1989年6月13日《自立晚報》所寫的社論，她回憶當年表示「我記得國民黨一邊打壓台灣的學生運動，一邊聲援中國的學生運動」。

范雲回憶，1989年6月，她還在台大社會系念三年級，是新任的台大學生會會長，當時的報紙論壇邀請了各校的學運分子談六四與台灣聲援，范雲也以「聲援活動模糊了天安門原始的精神與內涵」為題，寫道「民主自由是必須主動奮鬥爭取，有自由民主的台灣，才有自由民主的台灣」。指出當時國民黨以民族主義煽情地塑造出聲援支持活動。已完全喪失，並模糊了天安門原始的精神與內涵。

范雲回憶，當時有著複雜的心情，一方面看到台灣當局長期壓抑國內的民主運動與學運，國民黨籍學生反對校園民主改革卻在此時大力聲援六四學生民主改革的荒謬性；另一方面，推動本土化的我們，也對唱著「龍的傳人」的大中國民族主義動員方式感冒。

范雲說，當時台大的學運社團就希望台大人能夠真正了解天安門學生的訴求，除了捐血與哭泣外，還可以用推動台灣民主化的方式，來聲援六四學生。

其他網友也回應「還原歷史真相」、「那個時候台大的學生有個口號『北京可以，台北不行』」。

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