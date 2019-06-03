辯護凱道造勢人數 藍議員批「逆行菩薩」激韓粉激憤

2019-06-03 12:26

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜6月1日於凱道造勢，主辦單位現場宣布湧進40萬人潮，但有綠營人士質疑凱道容量就是7萬5人左右，在網路引發論戰。台北北市議員戴錫欽批評，台北市警察局稱6月1日無人數統計，到底是誰下令的？市警局公關室說不知道，能下令除警察局長陳嘉昌就是台北市長柯文哲，相信柯市長不會這麼無聊做小動作

國民黨台北市議員王鴻薇等人今開記者會公布6月8日韓花蓮造勢流程，身兼韓國瑜造勢大會主持人的戴錫欽表示，網路關注6月1日多少人，過去紅衫軍、太陽花、洪仲丘集會，甚至包括高度政治性的嗆馬活動，市警局都會公布人數；但今早他詢問市警局公關室，卻得到沒做統計答案，韓粉活動卻例外；他們不是比人多，而是認為警局一定有統計。

一樣是挺韓造勢的主持人的北市議員王欣儀表示，真是奇怪巧合，6月1日當晚一度傳出警政署統計人數7.5萬人，什麼時候跑出來統計數字，這是真的還是假新聞？並批評政府執政當下，隨時隨地可以假新聞。

與會的新北市議員唐慧琳表示，網路各種黑說人數很少，再怎樣抹黑，韓國瑜黑不倒的，並批評有些媒體要把當天造勢活動蓋掉，可能希望幫助執政當局掩蓋民心思變，但雨淋打不跑群眾台灣更好心情，不需要小動作自欺欺人，當天有些老人身體不好去台大醫院躲一下雨，也可以黑！她批評，外界非我族類打擊活動，但沒有用，這場活動成功，恐怕得感謝蔡政府、各式打擊韓國瑜謠言，你們「逆行菩薩」反而激起民眾激憤，呼籲學學台北市議員王世堅。

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