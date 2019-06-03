韓國瑜「粉身碎骨說」 陳其邁批選舉語言

2019-06-03 10:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕有意角逐2020總統大選的高雄市長韓國瑜，日前拋出「為中華民國不惜粉身碎骨」的說法，行政院副院長陳其邁今天批評，這是個人的選舉語言，並質疑韓「假如你過去的承諾不算話，又何來確保能夠實現政見？」

陳其邁今天上午出席「108年國家關鍵基礎設施防護演習教育訓練研習會開幕」，被問到是否有意回高雄打拚，陳其邁表示，他回高雄除了公務行程就是回家，家的好只有家人才知道，他不太喜歡韓國瑜剛選上高雄市長，市政還在熟悉當中，一下子在高雄「touch down」（意為著陸、降落）之後，又一飛沖天拚政治，這樣對高雄市民不公平。

陳其邁呼籲，韓國瑜要好好思考，政治承諾到底重不重要？才剛選上市長就要離開，他認為不太妥當，這對高雄市民不公平，市民那麼多期待，結果市長馬上就跑了，很多政見還沒開始做，現在就要離開，對市民不公平，對高雄也不好。

對於韓國瑜的「粉身碎骨說」，記者詢問陳其邁，是否願意為了高雄粉身碎骨？

陳其邁回應，講這些都是韓國瑜個人的選舉語言，不管是「拋頭顱、灑熱血」或者是高唱夜襲，乃至於「粉身碎骨」，都只是選舉語言，如何讓台灣更好，必須要有具體的策略主張，以及過去你的承諾算不算話，「假如你過去的承諾不算話，又何來確保能夠實現政見？」假如韓國瑜把政治承諾或對於政見的實踐看得比較重要，就不會用這種選舉語言表達主張。

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