韓國瑜轟蔡英文「3不要」 蔡回嗆提「3不會」

2019-06-03 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日出席凱達格蘭大道的造勢大會時，提「三不要」砲轟總統蔡英文不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立，昨（2）日晚間蔡英文對此回應「我們不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭」。

綜合媒體報導，韓國瑜1日在凱道造勢活動現場宣稱，6個月前曾問過蔡英文要把台灣帶到哪，但至今尚未有答覆，且3年的任職總統期間，從不說中華民國，被逼急就說「這個國家」或「中華民國台灣」，不要中華民國，不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立，請問台灣2300萬同胞何去何從。

蔡英文昨日在臉書貼文表示，2日接待最挺台灣且連續4年訪台的美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），到大稻埕品嘗台灣茶、逛中藥行，體驗最道地的台灣文化，此外，大稻埕是許多民主前輩的據點，也是台灣民主運動萌芽的地方，我想帶賈德納主席看看台灣民主的活力，與最熱情的台灣人互動。

她寫道，「大稻埕的風華，是百年人文的累積，而不是建構在虛華的口號。外交工作也是如此，唯有扎實的推進，才能建立互信的關係。」

蔡英文文末重申，「我一定會守住台灣，我們不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭。我們會讓世界看見我們的決心。」而這段話事後經蔡英文幕僚證實，其實是在回應韓國瑜的「三不要」。

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