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2758聲明下週協商 陳玉潔：藍營版本若通過 比不通過任何決議更糟糕

民進黨國際部今舉辦座談，中研院國際法學者陳玉潔強調，朝野應凝聚共識，與國際盟友共同反對中國扭曲聯大2758決議。（圖由民進黨提供）

民進黨國際部今舉辦座談，中研院國際法學者陳玉潔強調，朝野應凝聚共識，與國際盟友共同反對中國扭曲聯大2758決議。（圖由民進黨提供）

2024/10/04 23:49

〔記者陳政宇／台北報導〕國際社會紛紛聲援聯大第2758號決議並未涉及台灣，立法院朝野三黨團分別提案盼促成共同聲明，朝野黨團將於8日協商。中研院法律學研究所助研究員陳玉潔今（4日）直指，該反對的不是2758號決議本身，而是中國對2758的扭曲，國民黨團提案卻以反對2758為主軸，將台灣退回到一中框架，對國際社會釋出錯誤訊息，「比不通過任何決議更糟糕」。

民進黨團提案主張2758號決議不涉台，呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與；國民黨團提案主張中華民國自始反對2758號決議，籲聯合國接納中華民國重返；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。立法院長韓國瑜上月20日院會裁示，三案均逕付二讀，交付朝野黨團協商。

民進黨國際部今舉行座談，邀請陳玉潔以「台灣與國際社會如何團結對抗中國法律戰: 聯合國大會2758號決議的國際脈絡」為題，與黨中央幕僚及黨籍立委國會助理進行講座。陳玉潔於會中指出，2758號決議有其特定的歷史脈絡，該決議僅處理中國在聯合國體系內的代表權歸屬之認定問題，並未涉及台灣，也不關涉台灣的主權問題。

陳玉潔說明，從法律層面來看，該決議的規範僅限於聯合國體系組織，對會員國並無強制力。中國長期以來扭曲2758號決議，將其解釋為「一中原則」，藉此透過法律戰與認知戰，試圖合法化其對台灣地位的主張，向國際輸出一中原則，限制台灣的國際參與空間。

陳玉潔進一步指出，2758號決議無涉台灣主權這一觀點，與國際學術界看法一致，也構成對中政策跨國議會聯盟（IPAC）及澳洲、荷蘭等國會今年通過相關決議的基礎。如今國際對台氣氛友善，台灣應借此機會大力發聲，積極反對中國對2758號決議的扭曲解讀，並努力爭取台灣人民加入聯合國體系及參與國際組織的合法權利。

因此，陳玉潔擔憂，若台灣以反對2758號決議的名義主張「重返」聯合國，將使台灣再次陷入「正統中國」代表權之爭，此舉與國際現實不符，未來勢必成為台灣參與國際的障礙。

陳玉潔認為，此議題應有跨黨派合作空間，朝野應共同選擇對台灣國際參與最有利的出路，團結向國際社會展現台灣國家實踐的一致性。如今立法院內朝野各有不同版本之草案，樂見2758號決議再次成為國內外焦點。但陳玉潔也直指，若國民黨版本通過，恐一舉將台灣地位的討論帶回至1971年，將台灣限縮至「一中框架」的窠臼，不僅與台灣人民的認知有高度落差，也會對國際釋放錯誤的訊息，比不通過任何決議更糟糕。

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