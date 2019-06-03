韓國瑜火氣大！總質詢最後一天跟議員大聲對嗆

2019-06-03 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會總質詢最後一天，高雄市長韓國瑜在團隊被請出場後，與民進黨高市議員李喬如爆發激烈口角，韓國瑜不滿李喬如質疑他沒去行政院會，嗆聲說「李議員、你盡量講，講完去剪接，把我變大壞蛋」，這也是韓國瑜總質詢期間，第一次與議員大聲互嗆。

李喬如今總質詢分成兩階段，第二階段開場前先請全場閉眼休息兩分鐘，接著問列席官員是否反對韓國瑜選總統，現場沒人舉手，於是被李喬如全數請出場，她解釋接下來要問的問題「只跟韓國瑜有關」，所以堅持官員全部離場，經過議長許崑源折衝，留下三位副市長與秘書長。

不料李喬如接著質疑韓國瑜沒出席行政院院會，且卡韓的人都是韓國瑜身邊、都是國民黨，又問韓國瑜到底要不要辭職去選總統？

李喬如接連犀利質問，加上上一節質詢時，副市長李四川答詢民進黨高市議員黃文益關於路平議題時難得動怒，韓國瑜力挺副手、瞬間火氣爆開，與李喬如相互對嗆約兩分鐘，要「李議員盡量講、講完剪接，把他變大壞蛋」。

韓國瑜強調非常尊重李喬如，所以李喬如把市府團隊撤掉，他還是留下來，但對於李喬如質詢內容，他認為議員講話完全沒是非，債務、坑洞都是前朝留下，議員質詢卻是兩套標準。

李喬如則批評韓國瑜，心思都在選總統，根本不在市政，與其這樣，應該專心去選總統，且韓國瑜口口聲聲說發大財，只是到現在，有誰發大財嗎？

韓國瑜在休息時間面對媒體詢問是否動怒？他面帶微笑、沒有回應，最後一節在國民黨議員陸淑美質詢時，韓國瑜強調任何情況下，他對高雄市民感謝、服務的心不會改變 ，吃果子拜樹頭，他並認自己肯定比蔡英文更愛高雄 ，對高雄市民充滿感情、充滿感謝 ，個人與團隊一定衝 ，一天當兩天用。

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