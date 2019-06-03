批「最鬼混」 高市民進黨團要求韓國瑜「選總統、辭市長」

2019-06-03 12:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會民進黨今早召開記者會，要求韓國瑜「選總統、辭市長」，這是對高雄市民最基本的尊重。陳致中並送給韓國瑜「新四分五裂」。

市議員陳致中說，請韓國瑜離開高雄，高雄不再需要韓國瑜，高雄市民被他欺騙，韓國瑜演講說鬼混政治人物下台，其實全台最鬼混的就是韓國瑜，「這種無心市政還不叫鬼混？那請問什麼才是鬼混？」

陳致中強調，韓國瑜選總統就要辭高雄市長，這是對高雄市民最基本的尊重。

陳致中表示，韓國瑜在凱道上說，為中華民國不惜粉身碎骨，但如果韓國瑜當總統，台灣人不只會粉身碎骨，也會四分五裂。

陳致中送韓國瑜五個裂：韓國瑜說要一國兩制，台灣人會肝膽俱裂；整天說選總統，無心市政，市政大崩裂；整天發大財用念力，市民魔音穿腦，頭痛欲裂；只顧韓粉，韓粉比白粉重要，市民大崩裂；欺騙高雄，把高雄當備胎、跳板，市民心碎、心裂。

議員鄭光峰說，選前很多人對韓國瑜有期待，有很多夢，經過這會期檢定，確定都不會實現，韓國瑜就是過客心態，選總統是讓高雄市空轉。

鄭光峰批說，高雄市很多局處長心很亂，心不在市政，主帥沒心，其他幕僚怎會有心在市政？

簡煥宗指出，民進黨團透過網路聲量，列出國瑜施政十大疏失，包括治安、交通、環境等，經過這160天，如今愛河的水不清了，幸福川不幸福了，中央公園變髒了，中都濕地公園變亂了。

今天出席的高雄市民進黨團10多名議員，最後高呼韓國瑜「選總統、辭市長」。

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