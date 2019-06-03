凱道造勢無用？ 民調：過半民眾不認同韓國瑜選總統

2019-06-03 10:17

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜1日出席在凱達格蘭大道舉辦的誓師大會，並在演講時宣示「為中華民國不惜粉身碎骨」，不過，根據最新民調結果顯示，對於韓甫上任高雄市長，馬上又投入總統選舉，有過半選民表示不認同，尤其是南部高屏及離島地區的受訪者比例最高，南部地區已不見韓市長支持度的領先優勢。

中華傳播管理學會今舉行「總統選舉民調發表會」，由理事長賴祥蔚、創會理事長彭懷恩及常務理事鈕則勳等人共同發表看法。

根據民調結果顯示，藍、白、綠經過幾個月的整合或紛擾，藍軍已不見去年九合一選舉後的優勢，綠軍也非完全劣勢，從政黨認同度來看，國民黨、民進黨差距已拉近至5%（藍25.4%：綠20.4%），若把「小綠」時代力量算入，藍、綠陣營已打成平手。

本次調查時間為5月27日至6月1日每晚18點至20點，以設籍居住在台閩地區且年滿20的成年人為調查對象，總共成功樣本數1823個成功樣本，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%。執行單位為全國公信力民調公司。

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