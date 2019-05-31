為「喬蛋」錄音檔曝光暴怒 柯文哲將建立官員會議錄音SOP

2019-05-31 19:18

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府「喬蛋」錄音檔事件延燒，台北市議員阮昭雄今下午在市政總質詢時，批柯標榜的公開透明已破功，要求柯建立市府內部會議的錄音標準流程，柯文哲也允諾將會建立。

阮昭雄先是詢問，市府在日常會議中，錄音的SOP、會議紀錄是怎麼做的？是否可以錄音？北市府秘書長張哲揚說，事先要講就可以錄音，SOP是這樣。

但阮昭雄質疑，當時前馬市府財政局長李述德喬蛋的錄音檔是怎麼出來，柯在處理大巨蛋案時很果斷，最後也成為調查的證據之一，但當時為什麼沒質疑錄音檔怎麼流出，怎麼沒質疑是竊聽？阮昭雄認為，去年11月29日大巨蛋會議的錄音不是竊聽，有可能是市府裡面有內鬼，是柯管理有問題，還責怪議員說是竊聽，這和當時李述德錄音檔曝光不是如出一轍嗎？

柯文哲表示，這是長期以來的官場，長官與部下之間互不信任；阮昭雄要求柯文哲應要做調查，柯文哲則說，回去要寫台北市政府官員會議錄音的SOP，什麼時候該錄、什麼時候不錄，通通寫清楚。

阮昭雄直言，柯文哲標榜的公開透明已經破功。不過柯仍稱自己召開的會議，也不見得每場都有會議紀錄，前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗也跟著附和，這種不定期的會議常有。

阮昭雄表示，剛有提到未來市府內部會議的錄音標準流程，未來要提供，但柯文哲先是說：「我們每天開這麼多會...」阮昭雄再度要求需建立標準程序，柯文哲才說好。

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