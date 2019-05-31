「喬蛋」錄音檔曝光 藍議員挺柯市府報警查偷錄

2019-05-31 15:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培昨在台北市議會市政總質詢，公布去年11月29日台北市政府官員開大巨蛋會議時7段錄音檔，讓柯文哲在議場上暴怒直呼：「高雄市長韓國瑜還在懷疑被竊聽，台北市政府才是真正被竊聽！」台北市議員游淑慧在臉書表示，柯市府不要息事寧人，她認為無關非法竊聽，但事涉非法偷錄，市府應該依法處理，報警偵查偷錄、洩密者。

游淑慧認為，質詢內容的真實性是市府需面對的問題，但錄音檔本身和洩漏的過程，已涉及多項違法行為，「到底是哪位『民』眾能偷錄、洩漏？」

游淑慧指出，市府官員未經同意、偷錄他人談話，已涉及刑法的妨害秘密罪，且據「公務員服務法」規定：「公務員有絕對保守政府機關機密之義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏，退職後亦同。」

游淑慧表示，民意代表得到情資質詢是監督之責，但她不認同公務同仁這種的洩密爆料的方式和動機，她認為市府應該依法處理，報警偵查偷錄、洩密者。

針對柯文哲認為被竊聽，簡舒培今凌晨已在臉書PO文，指柯文哲在質詢中，惡意用竊聽轉移焦點，誰提供錄音者成為重要問題，但她有義務保護消息來源，她保證錄音證據來源絕不是竊聽，當天參加會議的共有20多人，包括局處首長及基層公務員，面對長官有恃無恐的喬蛋，與會者錄音自保者恐還不止一人。

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