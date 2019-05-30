柯文哲說不是「喬蛋」 林洲民：文官制度被踐踏

2019-05-30 22:46

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員簡舒培今天於議會市政總質詢爆料，去年11月29日台北市政府官員開大巨蛋會議，對前都發局林洲民「喬蛋」，還公布錄音檔；台北市長柯文哲反擊說，這是市府優良傳統「官員在開會在吵架」，不是「喬蛋」。但林洲民傍晚受訪說，他過去已在臉書一個字一個字寫出（喬蛋），那段期間中華民國文官制度被踐踏、都審會遭惡意干涉。

林洲民證實，李文宗強烈要求更改去年9月20日506次都審會會議紀錄，內容為環評會核定的建物內5萬9833引進人數等同於遠雄模擬的逃生避難人數，但他告知李文宗，都發局不可能主動修改、過去也未發生過，只有一種可能即遠雄來函修正，且不是更改；而事後黃景茂擔任局長時，遠雄果然也提出要5萬9833加X人、及7萬人加X人的電腦模擬。

林洲民表示，他不是錄音檔的提供者，也沒有聽全部，而簡舒培前幾天確實找他查證此事、播放音檔。記者問他，柯文哲認為這不是「喬蛋」，你的感受如何？林洲民在電訪中不願鬆口「喬蛋」兩字，但強調他過去臉書都依字一字寫出（喬蛋），也告知北市府政風處，而去年5月初至12月底7個月，他覺得中華民國文官制度被踐踏、都審會遭惡意干涉。

林洲民說，一直覺得公開透明公平審查，是他任職都發局長的精神，都發局那麼優秀的公務員，心底深處，有一把尺，有個答案，在這過去7個月，都發局的同仁們，相當委屈。

對於李文宗回應，跟遠雄沒私下見面，且見面時現場都有3人以上。林洲民則不予置評，但指控李文宗干涉都發局的大巨蛋都審，超乎常理，他無法接受。

相關新聞連結：

議員公布「喬蛋」音檔 柯P怒拍桌：台北市政府真正被竊聽

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法