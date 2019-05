2019-05-25 11:51

〔記者蘇永耀/台北報導〕針對「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA),將正式更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA),總統府表示,在《台灣關係法》立法40週年的此刻,我國辦理美國事務的代表機構能在雙方共同協調與努力下正式更名,意義重大,更是台美關係更加緊密的最好見證。

總統府發言人黃重諺表示,美國政府是台灣在國際上最重要的盟友,近年來更在區域和平及印太安全等議題上密切合作,雙邊關係不斷提升,彼此在全球與區域的重要議題上建立緊密夥伴關係。而過去這段期間,無論在國防安全或國際參與,美國政府都給予臺灣強有力的支持。而在國會部門或政策社群所展現對台灣的支持,更是達到一個新高點,對此,我們表達感謝之意。

黃重諺說,作為美國的重要盟友與國際社會一員,台灣也將持續與美方發展更為堅實的合作關係,共同致力於區域的安全、穩定與福祉。

