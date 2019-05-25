深化台美合作！李大維訪美會晤美國安顧問、政府官員

2019-05-25 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕為了深化台美合作，國家安全會議秘書長李大維本月13日至21日訪美，與美國政府官員、學界討論台美共同的安全挑戰。

根據外交部指出，李大維在美國與戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者見面，也會晤美國國家安全顧問與其他政府官員。並與美官員一同與我邦交國政府官員會面，重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

此外，昨天美國亞太局資深官員莫菲（Patrick Murphy）公開表示，中國對我太平邦交國採取的行為，將改變現狀並加深衝突發生的可能。

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