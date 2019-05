2019-05-25 09:25

〔即時新聞/綜合報導〕隨著台美關係提升,我國外交部推特上指出,「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」,已明確反映其工作內涵。

外交部表示,「北美事務協調委員會」是在1979年,相應於美國成立「美國在台協會」(American Institute in Taiwan,AIT)而設立,作為AIT的對等機構。經由跟美方充分協調溝通後,如今決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA)。

另據了解,至於全稱為「台北駐美國經濟文化代表處(TECRO)」的駐美代表處,目前並無跟進正名「台灣」的規劃。

