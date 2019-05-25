就是挺台灣！美參議員提台北法案 鞏固我全球邦交

2019-05-25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會就是挺台灣！美參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner），協同多名參議員共同提出「2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱台北法案），鞏固台灣全球邦交。

賈德納在提案時聯手盧比歐（Marco Rubio）以及柯寧（John Cornyn）、昆斯（Chris Coons）等參議員出擊。賈德納於新聞稿中表示，「台北法案」要求美國政府與世界各國接觸，以支持台灣的外交承認並加強與台灣的非正式關係。

此外，若有國家對台灣採取不利行動，「台北法案」還授權美國國務院降低對該國的外交關係與援助，法案中還闡明了美國明確的政策，那就是支持台灣參與適當的國際組織與活動。

賈德納表示，美國應該利用一切工具來支持台灣在國際舞台上的地位，「台北法案」要求美國政府出面對抗中國的欺凌手段，並向各國發出強烈訊息：若支持中國壓迫台灣就要承擔後果。

參議員盧比歐則說，對中國施壓與欺負台灣一事不能置之不理，「我很自豪能夠與我的同事一起重新制定法案，重申我們對美台關係的承諾，並允許國務院對改變台灣外交關係轉向支持中國的政府採取外交行動。」

參議員昆斯指出，「台灣的自由市場和民主，以及其在世界各地的外交關係得到了強而有力的美國國會兩黨支持，這項法案證實了這一點。」昆斯說 ，無論是現在還是將來，美國必須繼續強化美台關係，維護台灣在國際社會地位的現狀。

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