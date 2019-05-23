韓國瑜遭爆花天酒地？ 李來希心疼：誰不年少輕狂？

2019-05-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹22日深夜在臉書爆料，質疑高雄市長韓國瑜「花天酒地」，還指韓「你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？」對此，全國公務人員協會理事長李來希護航，「韓市長招誰惹到誰，人生年少輕狂誰不是？」

黃光芹在臉書稱：「你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去。我想聽，你跟我們說說，雖然最近也聽很多。你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國，真只是讀書，都沒有玩嗎？」

韓國瑜則回應，「我喜歡跟幾個朋友聊天，然後大家喝幾杯酒，這是我的個性」，並指他當高雄市長至今5個月，他沒有喝醉過1次，甚至當場閉眼默念心經，還說他年輕時曾經荒唐過、迷失過方向，但他是個有反省能力的人。

對此，「真韓粉」李來希心疼韓國瑜的遭遇，在臉書聲援韓，「世上不只苦人多，瘋子也不少，苦人好處理，瘋子理不清，韓市長招誰惹到誰，連睡前喝杯小酒也惹怨，睡前唸段經文又惹誰？逼得要當著眾人與媒體的面唸經文，人生年少輕狂誰不是？」

李來希事後又發文指，「韓市長夫妻迄今未曾口出惡言，面對抹黑造謠不夠，還要被抹黃抹爛抹成了貪婪與酒鬼，挖根刨墳式的批鬥，皆秉持寬容對待，怎奈軟土深掘，謠言越傳越離譜，『我這韓粉還在苦撐，期待韓粉們一起堅持到底』！」可看出李來希非常心疼韓國瑜的遭遇。

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