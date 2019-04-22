不滿郭台銘卡韓國瑜？ 李來希開砲：舊朝權貴收割

2019-04-22 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，強調不接受徵召，被外界解讀為「卡韓」。對此，日前曾公開表示支持高雄市長韓國瑜的全國公務人員協會理事長李來希大為不滿，痛批眼看著勝券在握，卻有亂流竄入，「舊朝權貴集結，收割我們的果實。」

李來希在臉書表示，韓流未起之前，他們已站上第一線，刮起韓風之後，他們則義無反顧向前衝鋒陷陣，文武雙線齊開。「韓流」主政之後，他們退居第二線，無求聞達，只有一事，就是請求韓國瑜協助夥伴們進行訴訟（年改），但由於韓國瑜太忙，最後只做到第三階段幫忙收件。

李來希說，「眼看著明年政權就要翻轉，勝券在握，亂流竄入，打亂了原先的佈局與期待，『舊朝權貴集結，收割我們的果實』，一連串的亂入文宣，付費網軍與幫閒文人結合，部分夥伴向權貴靠攏，過去毫無貢獻，大敵當前，卻逞口舌鬥狠，百般理由，就是要為權貴解套？」

李來希怒批，韓國瑜被國民黨高層、紅頂商人夜襲了。他認為，商人重利，與商人談道義？免了！政客無情，與政治人物談誠信？緣木求魚！韓要忍氣吞聲嗎？此事攸關大是大非，不容如此善了。

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