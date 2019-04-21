韓國瑜文化水準低 郭文貴爆中國指定郭台銘出馬有原因

2019-04-21 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘日前宣佈投入國民黨總統初選，震撼政壇，其實中國流亡富商郭文貴在去年9月就爆料「郭台銘早就佈好局」，郭文貴前幾天則回應這是他「情報精準」，20日則釋出他與前白宮首席顧問班農談論郭台銘的訪談影片，除透露中共早指定郭台銘選總統，還聲稱有2項原因，並爆料中共對於高雄市長韓國瑜的評價是「文化教育程度太低，HOLD不住」。

郭文貴20日聲稱，中共指定郭台銘參選總統的原因，是因為他們認為郭台銘「懂政治」、「能跨三界」，第一界是美中台，第二界是台灣政商和生產領域，第三界則是因為他是中國「目前急需能與民眾溝通產業化的人」，所以中共早就指定是他了。他也提到，郭台銘與前中共領導人江澤民家族交情好，雙方也有利益上的來往。

郭文貴也提到原本總統人選呼聲很高的韓國瑜，稱中國對韓的評價，就是一個很會選舉的人，但道德「沒辦法讓人相信，畢竟他文化教育程度太低，HOLD不太住」。

郭文貴先前曾說，中共最害怕的人就是總統蔡英文，認為蔡英文不聽話，不願意接受九二共識。

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