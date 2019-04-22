批韓、郭「投降主義者」 財經專家：寧選愛國的館長

2019-04-22 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前稱「媽祖託夢」，因此宣布參與國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜是否參選總統的「聲明」也將於本週公布。對此，財經專家胡采蘋表示，郭台銘、韓國瑜根本是「投降主義者」，她寧願選愛國的「館長」陳之漢當總統。

日前表態「郭台銘是我的偶像」、「可以出來競選，把台灣當成企業來經營」的館長，今天（22）態度大轉彎，強調「郭台銘出來選總統，我投不下去」。他說，郭台銘的公司中有好幾位共產黨人士位居要職，而共產黨卻整天喊武統台灣，「我認為，你是把我們台灣拱手送給中國嘛！」館長直言，他和郭董兩人都是生意人，「相信郭董是一個愛國的生意人，但是你愛的是中國，我愛的是台灣」。

胡采蘋則在臉書分享館長的相關文章，表示「前幾天我跟朋友在討論郭台銘的時候，他突然說真的很羨慕美國，川普的所做所為就算再激烈，他還是一個愛國主義者，可是郭台銘、韓導演（韓國瑜）這些人根本不是。」

胡采蘋認為，真正的愛國主義者是像館長這樣，「他們是不會向隔壁（中國）投降的，我願意選館長當總統的意願，比郭台銘、韓導演強太多了，郭台銘、韓國瑜根本就是投降主義者。」

她強調，從一開始她不討厭館長，因為他是愛國主義者，「真正噁心的是包裝各種屁話的投降主義者。」她也向館長喊話，「你真的不需要崇拜一個毛利率6%的董事長，你的生意毛利絕對超過30%啦」。

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