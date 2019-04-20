諷館長抵制國民黨卻挺郭台銘 羅智強：比神更神的神邏輯

2019-04-20 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日因統獨議題和國民黨台北市議員羅智強槓上，兩人數度隔空交火。羅智強昨天則諷刺地說，館長揚言抵制國民黨卻力挺宣布參選總統初選的郭台銘，根本是「比神更神的神邏輯」！

館長日前不滿台中市長盧秀燕核准統一大遊行，怒轟「腦袋有問題」，羅智強則不滿館長嗆聲，跳下來參戰，反批館長是「憲法白痴」，雙方隔空交火，羅智強18日上午發出戰帖邀館長來辯論，更嗆「如果不敢也無妨，把飆悍兩個字拆下來吧。」

對此，館長隔天在直播中開砲，痛批國民黨忘恩負義，選前想上他直播是一個樣，選後上位就變一個樣，感嘆自己過去都支持國民黨，也為此被罵，沒想到現在國民黨不但不保護國家，還對老百姓批鬥、嗆聲、威脅拆招牌，讓他不滿怒嗆「不好意思，這次2020我絕對反你！」

「2020絕對反國民黨是館長說的，挺準備爭取代表國民黨參選總統的郭台銘也是館長說的。」羅智強19日再諷刺說，「好吧，我邏輯不好素質差，館長，你贏了！」羅智強更酸說，館長不和他辯論是對的，因為他沒有辦法超越這「比神更神的神邏輯」！

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