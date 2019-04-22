韓國瑜參選總統？ 藍營人士批北漂：再讓高雄又老又窮？

2019-04-22 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕藍營總統人選呼聲很高的高雄市長韓國瑜，至今仍未正式表態是否參選，昨天則有一名58歲韓粉到高雄市府「絕食」，要求韓國瑜參選；韓國瑜今（22日）則宣布，是否參選總統的「聲明」將於本週公布。對此，中華大學講座教授杜紫宸表示：「韓國瑜要北漂，高雄繼續又老又窮？」

韓國瑜今透露，將發表是否參選總統的「聲明」有四個面向，目前確認本週會公布，他也呼籲支持者與網友，一定要遵從愛與包容，別散佈過於激烈的文字。這四個面向分別有，第一是感謝、第二是對國民黨黨內初選的態度、第三是對中華民國未來的擔憂掛心、第四是對高雄未來的發展。

對於韓國瑜今天表示將會在本週公布是否參選總統的聲明，近期對韓國瑜施政提出批評與建議的杜紫宸在臉書批評，「韓國瑜要北漂，高雄繼續又老又窮？」

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