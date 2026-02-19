南韓前總統尹錫悅涉內亂罪 一審判無期徒刑

首爾民眾19日聚集在電視機前，觀看前總統尹錫悅內亂罪案的宣判直播。審判長池貴淵裁定尹錫悅發動戒嚴企圖癱瘓國會，一審判處無期徒刑。（路透）

南韓前總統尹錫悅內亂罪一案，今日完成一審宣判。首爾中央地方法院裁定，尹錫悅在2024年底發動軍事戒嚴、企圖以武力奪取權力的行為已構成叛亂，判處其無期徒刑。

據《法新社》報導，審判長池貴淵（音譯）在判決中指出，尹錫悅當時的戒嚴令是為了「癱瘓國會」而進行的蓄意陰謀。儘管檢方先前強烈要求法院判處死刑，但法官最終裁定以極刑以外的最高懲罰，彰顯對破壞憲政秩序的嚴厲譴責。

請繼續往下閱讀...

根據南韓法律規定，內亂罪的刑罰極其嚴苛，法院僅能在死刑與無期徒刑中做出抉擇。檢方在1月的聽證會上指出，尹錫悅為了私人的權力慾望將國家推向危險邊緣，因此求處極刑。

然而，由於南韓自1997年後已實質停止執行死刑，無期徒刑已是法律實務上的最高懲罰。法官在判決中特別提到，尹錫悅在審理過程中始終堅稱自己是為了「守護自由」，毫無悔意的態度是被重判的主因。

這場審判源於2024年12月3日深夜。當時尹錫悅無預警發表電視演說實施軍事統治，武裝部隊隨即試圖強行進入國會。當時國會議員與幕僚在軍警包圍下用辦公家具死守大門、緊急投票撤銷戒嚴的畫面，至今仍是南韓民主史上最驚心的片段。這場失敗的「自我政變」不僅重創南韓穩定民主的國際形象，也直接導致他被彈劾下台並送上審判台。

隨著宣判出爐，尹錫悅正式加入南韓卸任總統「青瓦臺魔咒」的名單。其妻子金建希已在今年1月因收賄案被判處20個月有期徒刑，這對曾入主權力巔峰的夫妻如今雙雙淪為階下囚。宣判現場外，數千名支持者與反對者激烈對峙，顯見這場審判並未消弭南韓社會的政治撕裂。

未來朝野是否啟動特赦 恐成政治爆點

雖然判處無期徒刑，但依照南韓政治慣例，這未必代表尹錫悅將老死獄中。回顧歷史，包括全斗煥、李明博在內的多位入獄前總統，最終皆在服刑一段時間後獲得特赦。分析人士認為，未來朝野是否會啟動特赦程序，將是這起憲政危機後的下一個政治爆點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法