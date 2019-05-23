花天酒地？ 藍營人士要韓國瑜到廟裡發誓「基本道德門檻」

2019-05-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹22日深夜在臉書爆料，質疑高雄市長韓國瑜「花天酒地」，還疑似暗指韓「吃喝嫖賭」，以及睡前要喝一大杯高粱等。對此，中華大學講座教授杜紫宸向韓國瑜喊話，自願陪韓一起去行天宮起誓，彼此證明清白。

黃光芹昨在臉書指控韓國瑜以前當立委時「花天酒地」，質問韓上酒廊，手都摸人家哪裡？甚至睡前也要喝一大杯高粱，才能入睡，並稱有資深立委告訴她「韓國瑜不只吃喝賭，還有呢」？韓國瑜上午受訪時當場先閉眼默念心經，還回應「她所形容的這些，有很多事不真實的」，強調年輕時曾經荒唐過，曾迷失過方向，但他是個有反省能力的人。

對此，今天杜紫宸先在臉書認為黃光芹揭開「潘朵拉的盒子」有點殘忍，事後又發文指，韓國瑜選擇在第一時間回應指控，坦承年輕時代曾經荒唐，這樣處理的態度很好。他說，常言道，人不輕狂枉少年，只是現在出來參選國家元首，被選民檢驗的内容難免就會嚴格一些，像是曾經包養小三？有没有未婚子女？還有仍維持中的非婚男女關係嗎？懇請參選人（指韓國瑜）清楚交待。

杜紫宸指出，關於以上3大「基本道德門檻」，包括不曾包養小三，没有未婚生子女，目前没有維持中的非婚姻男女曖昧關係等，他願意陪同韓國瑜前往行天宮起誓，彼此證明清白。

杜紫宸在文末嘲諷地表示，「坦白從寬，投降輸一半」。似乎不相信韓國瑜的清白。

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