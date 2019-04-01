聽陳明通嗆「只求溫飽像禽獸」 李來希也跳出來插話

2019-04-01 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通暗批高雄市長韓國瑜只會「顧肚子」，抨擊如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別；被韓回嗆「吃香喝辣，能撈就撈、能貪就貪，這才像禽獸」；全國公務員協會理事長李來希加入戰局，嗆陳明通「狗官」、「豬狗不如」。

陳明通今天在寶島聯播網FM98.5《新聞放輕鬆》節目專訪中提及，人是萬物之靈，有精神生活，信仰佛祖就是精神生活，現在卻為了顧肚子，放棄了自己，而去中國感恩師父、讚嘆師父，中國講什麼都好，變成中國是神、是佛祖，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。

韓國瑜聽到這席話後做出回應，要陳回想民進黨執政3年人民的生活如何？對中關係這麼低盪，國際處境這麼困難，各行各業都在哀號，「陳明通眼睛瞎了嗎？講禽獸不如是什麼意思？你幫甚麼樣政黨服務」、「我們在拚經濟，卻講這麼惡毒的話世甚麼意思，書是讀到狗的肚子裡嗎？」

李來希在臉書竟也批評陳明通，寫下「狗官言：人如果只顧溫飽，與豬狗禽獸何異？衣食足而知榮辱，倉廩足而知禮義，古聖賢之言，狗官知道嗎？豬狗都知道顧肚皮，果真是連豬狗也不如！」；這番言論被網友嗆「關你屁事」、「幹嘛對號入座？」

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