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    罷免藍委涂權吉二階收件超過門檻 罷團送4萬1337份連署書到桃市選委會

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

    2025/05/01 11:44

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「全力一擊」罷免桃園市第2選區國民黨立委涂權吉領銜人Rick上午帶同數十位志工，帶著第2階段的4萬1337份連署書，前往桃園市選舉委員會送件。Rick說，桃園市還有其他選區的罷免夥伴仍在街頭奮戰，盼能衝刺安全門檻，他拜託民眾利用最後幾天的機會，盡快連署，共同完成歷史性的一步。

    Rick上午10點由民進黨桃園市議員游吾和、鄭淑方、魏筠陪同，帶著數十名志工前往桃園市選委會送交桃2罷免第2階段的4萬1337份連署書。Rick說，這是大家共同寫下歷史的一天，因為連署書已達安全門檻3萬872份的133.9%，送件只是這場大罷免活動的開端，未來恐將面臨更多政治操作、謠言攻擊，呼籲支持者不要掉以輕心，因為桃2選區成功罷免涂權吉，至少需要7萬7180票，「我們離勝利還非常遙遠」。

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

    「全力一擊」罷免國民黨立委涂權吉的公民團體將連署書送交桃園市選舉委員會。（記者周敏鴻攝）

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