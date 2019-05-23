韓國瑜被爆花天？ 藍營人士批：這些事非社會能容忍

2019-05-23 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨深夜在臉書撰寫〈請韓國瑜再講講，你是怎麼花天的？〉一文，質疑高雄市長韓國瑜是否曾「花天酒地」？對此，中華大學講座教授杜紫宸表示，在這個時點掀開「潘朵拉的盒子」有點殘忍，但也認為「長期酗酒」、「小三包養」、「非婚生子」，這幾類情況「可就不是社會大眾能輕易容忍」。

黃光芹在臉書稱：「你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去。我想聽，你跟我們說說，雖然最近也聽很多。你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國，真只是讀書，都沒有玩嗎？」

黃光芹還爆料：「我熟悉的立法院資深立委老早就告訴我，你（韓國瑜）不只吃喝賭，還有呢？你賭的時候，都跟哪些人一起？在哪個招待所？賭多大？別人說的不算，你自己說，是怎麼個花天法？」

對此，杜紫宸在臉書表示，黃光芹一定要在這個時點掀開「潘朵拉的盒子」，實在是有些殘忍，這種質問若只針對韓國瑜一人，似非公平，是不是藍、綠、白3黨每位總統候選人似乎都該考慮「坦白從寛」，交待合法婚姻之外的「男女或女女或男男」關係。

「台灣的商業待客和立委工作，真的很難避免涉足夜店、酒店、招待所。受邀坐坐富豪/花中花、龍亨、紫爵、金錢爆（金錢豹），應該還勉強說得過去吧？」杜紫宸直言，但是「應酬」應有自然節制，長期酗酒、小三包養、非婚生子，可就不是社會大眾所能輕易容忍。

「我猜，至少婦女票一定會大受影響吧。」杜紫宸認為，若7月5日國民黨初選前3天，發生明星參選人的未婚生子或長期包養秘辛，這初選民調會發生怎樣改變呢？

針對黃光芹在臉書的言論，韓國瑜上午接受媒體訪問時，不僅在現場閉眼默念心經，還回應「她所形容的這些，有很多事不真實的」。

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