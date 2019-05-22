議員要求多學韓國瑜「拚經濟」林右昌：我不會大肆招搖吹噓

2019-05-22 14:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會總質詢，今天市議員楊秀玉要市長林右昌向高雄市長韓國瑜學習，到中國、東南亞 「拚經濟」，讓基隆人可以走出去，對此，林右昌表示，他的行事風格不喜歡大肆招搖、不會吹噓，一定是事情有8、90分把握了才會公開，不會只有1、2分就大張旗鼓說成9、10分。

楊秀玉詢問林右昌，4年來為基隆拚了多少經濟，為何大家都要韓國瑜去選總統，基隆人挺林右昌是為了要改變，基隆人的熱情不會輸高雄，韓國瑜上任100多天，已經到中國、東南亞拚訂單，林右昌要不要向韓國瑜學習拚經濟，讓基隆人可以走出去。

楊秀玉說，韓國瑜獲得海內外企業的支持，很多企業都到高雄考察投資，看到高雄，基隆市長的視野和國際觀一點都不韓國瑜，台灣現在就是搞惡鬥，韓國瑜友商的態度，林右昌也可以跟進。

「我們不需要去跟高雄比。」林右昌說，基隆和他個人不想和任何縣市長來比，因為政治人物的行事風格不同，基隆就是紮紮實實，他走的是穩健持久的道路，要在8年任期為基隆打下50年的基礎。

林右昌也說，經濟其實不是用拚的，這是台灣社會政治人物造成的，一直講拚經濟、拚經濟，經濟和投資沒有速食和速成的，如果沒有穩紮穩打去建立一個法治環境、社會條件、公共的設施、整個環境的改造等，投資都是不可能去的。

林右昌表示，基隆在公共的建設、城市的改造，城市的能見度都有大幅的提升，產業博覽會別人花4、5000萬元，我們只花1000多萬元，用最少的資源，帶動基隆的能見度，最近這幾年基隆有很多改變了。

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