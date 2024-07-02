率樂團訪台文化交流 捷克參議員：台捷因自由民主價值日益緊密

外交部常務次長陳立國於1日晚間主持酒會，誠摯歡迎捷克參議院社會政策委員會副主席希爾舍（左）與樂團團長Jan_Havlik（右）。（外交部提供）

2024/07/02 23:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部常務次長陳立國於昨（1）日晚間主持酒會，誠摯歡迎捷克參議院社會政策委員會副主席希爾舍（Marek Hilšer）及捷克匹克羅合唱暨匹克拉管絃樂團（Piccolo Coro & Piccola Orchestra）訪台。希爾舍表示，台捷雖相距遙遠，但因對自由及民主的價值信念，讓彼此的友誼日益緊密。

捷克參議院社會政策委員會副主席希爾舍，與捷克匹克羅合唱暨匹克拉管絃樂團訪團一行28人訪台，期盼透過此次的音樂饗宴讓台灣人民體驗捷克的熱情及魅力，更讓台捷文化交流更上一層。陳立國也感謝希爾舍副主席及樂團成員持續深化雙邊文化交流。

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陳立國表示，該樂團自1996年成立以來，已在捷克及世界各地演出百餘場，並獲許多音樂獎項，今年特別將台灣選為世界巡迴演出的第一站，讓台灣民眾欣賞捷克樂團世界級的演出。此外，陳立國也特別感謝福爾摩沙管風琴文化協會主辦該樂團在台北及高雄的兩場演出。

陳立國另外指出，台捷近年持續深化在多個領域的合作，而文化交流的成果也有目共睹，除音樂外，雙方博物館也進行互展合作，例如我國國立故宮博物院國寶預計將於明年赴捷克國家博物館展出。

陳立國肯定捷克駐台代表史坦格（David Steinke）積極推動台捷在科技、教育、文化、藝術及歷史等的交流，盼透過雙方合作，讓台捷關係再創高峰。

希爾舍表示，台捷雖相距遙遠，但因對自由及民主的價值信念，讓彼此的友誼日益緊密，曾訪台的布拉格前市長賀吉普（Zdeněk Hřib）、現任參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等都是台捷友好情誼的重要推手，盼雙方持續努力，讓台捷關係邁向新頁。

樂團團長Jan Havlik致詞時表示，今年適逢捷克知名作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）誕辰200週年紀念，感謝兩國政府及福爾摩沙管風琴文化協會促成此次來台演出，親見美麗的寶島台灣，並以音樂與我國人民深度交流。

外交部常務次長陳立國指出，台捷近年持續深化在多個領域的合作，文化交流的成果也有目共睹。（外交部提供）

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