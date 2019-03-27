「拚經濟不需要去中聯辦」 林右昌：兩岸交流要對等

2019-03-27 16:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕高雄市長韓國瑜赴港澳密會中聯辦等中國官員，引發爭議，基隆市長林右昌今天下午受訪表示，拚經濟不需要去中聯辦，韓國瑜這次踩到紅線，兩岸交流要對等，而不是屈從、屈服。

陸委會昨晚表示，將規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為，被稱為「韓國瑜條款」。對此，林右昌指出，修法是中央的權責，但如果有更清楚的規範，未來讓縣市長到中國有所依循，不是什麼壞事，他贊成。

林右昌說，但民進黨的縣市長被中國擋住，中國預設前提，預設前提代表有政治前提，這不是好事，兩岸交流要對等，這才是台灣人民的期待與認知，而不是屈從、屈服，台灣人民也不太想看到這個樣子。

林右昌指出，縣市長去中國參訪，交流是好事，談經濟也是好事，但韓國瑜這次出訪，看起來「政治大於經濟」，踩到紅線了，國台辦是兩岸工作對口的單位，中聯辦是中共在統治港澳一國兩制「太上皇」的機關，完全是兩個不同的意涵，才會引起軒然大波。

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