反同陣營將組政黨安定力量 孫繼正盼成第三勢力

2019-05-21 13:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕上週同婚法案通過，反同方遭受挫敗，近日傳出反同方團體之一安定力量，本週四將組政黨，並由孫繼正擔任主席。孫繼正今天證實此事，強調蔡政府踐踏民主，因此他要出來號召大眾，未來將關注家庭、教育、民生等議題。

安定力量聯盟主席孫繼正解釋組黨動機，他表示，去年提出了公投，參與了整個主權在民的過程，但蔡政府在家庭議題、能源議題都沒有真正落實民主，甚至踐踏民主，這是他最在意的部分，因此想要藉由參與選舉，來真正彰顯民主意義。

至於將擔任黨主席的部分，孫繼正說，他只是想號召社會上佔大多數的、沉默的人，激發大家能夠出來發聲，而他只是一個種子，他一個人出來選立委力量有限，希望透過組政黨，讓更多相同價值的人來參與。

孫繼正也說，期望自己成為有力的第三勢力，未來將會學習每個黨的優點，讓安定力量政黨在2020年選舉，可以給民眾一個轉捩點，把以往都是貴族在操控的政治，變成是平民政治。

孫繼正提到，未來希望在立法院建立起不只是一個點，甚至是一條線，一個面，讓有共同價值的人都能夠合作，超越意識型態，達到對社會撥亂反正的效果。

在議題設定上，孫繼正指出，目前規畫主要包括家庭、教育、民生3大議題面向，家庭跟教育比較有關聯性，可以探討家庭關係、隔代教養等，家庭是國家根本，希望將家庭政策提升成全國性政策。至於民生，則廣納能源、弱勢、經濟等議題。

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