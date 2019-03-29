與黃國昌直球對決 孫繼正今宣布參選立委

2019-03-29 11:14

〔記者俞肇福／新北報導〕因為發起對時代力量立委黃國昌罷免案一戰成名的「安定力量聯盟」主席孫繼正，今天在汐止區建成市民活動中心宣布投入參選新北市第12選區立委選舉，與黃國昌直球對決，挑戰選區的現任立委黃國昌；孫繼正說，安定力量從罷昌案走到公投，社會的沉淪是因為好人沈默。他希望自己投入選舉撥亂反正，進入國會為人民服務。

「安定力量聯盟」推動黃國昌罷免案，於2017年12月16日進行投票，選舉人總數為25萬5551人，投票人數為7萬924人，投票率為27.75％，有效票7萬441票，其中同意罷免票數為4萬8693票；不同意罷免票數2萬1748票，無效票為483票，同意票數未達原選舉區選舉人總數1/4以上；罷免黃國昌案最終未能通過。

2016新北市第12選區立委選舉，時代力量黃國昌在民進黨議員沈發惠禮讓情況下，代表本土力量與國民黨現任立委李慶華對決，黃國昌獲得80508票，李慶華則是68318票，黃國昌順利勝出。

2020新北市第12選區立委選舉，目前有意投入立委選舉的候選人，國民黨有律師簡榮宗、民進黨有前議員沈發惠、安定力量有孫繼正，時代力量黃國昌是否參選，尚未明朗化。

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